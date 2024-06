Tuoro Morto in un incidente Matteo Scopaioli nello stesso tratto nel 1999 aveva perso la vita il fratello Marco

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 2 giugno 2024) Tragedia della strada asul Trasimeno (Perugia). In unstradale è, 47 anni.era alla guida di uno scooter quando si è scontrato contro un’auto. L’impatto fatale è avvenuto asul Trasimeno in direzione Vernazzano, all’altezza del supermercato Gala.era molto conosciuto a, lascia una figlia.sul colpo.lavorava come fiorista in un ingrosso. Un tragico destino per la famiglia. La stampa locale riferisce che nel, a un chilometro di distanza, sempre in unstradale,la, ilmotociclista.è deceduto il giorno prima del suo 48esimo compleanno. L’è avvenuto pochi minuti dopo le 20.