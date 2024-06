Toti scrive una lettera dagli arresti domiciliari | Ho agito nell’interesse pubblico

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 2 giugno 2024) Giovanninon si dimette. Anzi, per la prima volta da quando è stato posto agli, parla pubblicamente e assicura di aver sempredei cittadini. Il presidente della Regione Liguria, indagato per falso, voto di scambio e corruzione, ha scritto unaaperta che verrà letta martedì prossimo in Consiglio regionale dal capogruppo della ListaAlessandro Bozzano. Nel lungo intervento il governatore rivendica “l’interessein ogni nostra scelta” e si dice certo “che la maggior parte dei liguri comprendano e apprezzino il cammino fatto e i risultati raggiunti dal nostro governo”. Laè stata consegnata daall’assessore regionale ai Lavori pubblici Giacomo Giampedrone nel corso dell’incontro avvenuto ieri, sabato 1 giugno, nella casa dove il presidente sta scontando idal 7 maggio scorso, ad Ameglia, in provincia di La Spezia.