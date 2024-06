Spazzole e device per la pulizia del viso | quale scegliere?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 2 giugno 2024) La cura delle pelle è importante, sia per mantenerla in salute che, di conseguenza, per donarle un aspetto più radioso e bello. E tra gli alleati beauty a cui molte hanno scelto di affidarsi per detergere ilin modo più completo e profondo, ci sono dei dispositivi che simulano trattamenti professionali da utilizzare comodamente a casa per uso domestico. Delleper ladelche permettono di pulire a fondo la pelle, fino a sei volte in più di un normalissimo detergente e che, al tempo stesso, stimolano la produzione di collagene, aiutano a minimizzare i pori, combattere l’acne, drenare la cute e, cosa che non guasta, anche preparare la pelle ai trattamenti successivi. Leper ladelsolitamente vanno a batteria e che si ricaricano attaccandole molto comodamente alla presa di corrente o a una usb.