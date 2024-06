Sinner dai due volti contro Moutet | avvio pessimo poi la rimonta! Pass per i quarti al Roland Garros

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2024) Partita dai dueper Janniknella sfida degli ottavi di finale alCorentin: prima un iniziopoi una grande. Il 22enne altoatesino, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera il francese, numero 79 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2, 6-1 in due ore e 41 minuti.affronterà martedì il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10 del mondo e del seeding. La corsa alla prima posizione mondialesi avvicina sempre più alla prima posizione mondiale: indipendentemente dal risultato a Parigi dell’attuale numero uno il 37enne serbo Novak Djokovic gli basterà vincere le prossime due partite e arrivare in finale per avere la matematica certezza di guidare il ranking Atp dal prossimo 10 giugno.