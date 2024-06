Rugby Seven | Francia e Australia vincono le SVNS 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Si è disputata oggi la terza e ultima giornata dell’ultimo atto delle, il tour mondiale diche vede al via le otto migliori formazioni al mondo. È il primo anno dove l’ultimo atto del torneo è una vera e propria finale a 8. E oggi si sono disputate le semifinali e le finali sia nel torneo maschile sia in quello femminile. Ecco come è andata. Nel torneo maschile colpacci e conferme in semifinale, con le Fiji che dopo aver dominato le prime due giornate cadono per 21-14 contro la. Vittoria in rimonta per i transalpini e decisiva la marcatura di Jefferson-Lee Joseph nella ripresa. Nell’altra sfida, vittoria per l’Argentina – dominatrice della stagione – che ha la meglio della Nuova Zelanda anch’essa per 21-14. Protagonista assoluto Matteo Graziano, autore di tre mete per i Pumas.