Fonte : liberoquotidiano di 2 giu 2024

La ministra rifiuta di parlarne non perché non è il momento, ma solo per furbizia: perché, essendo sua ferma intenzione mettere una soglia nettamente inferiore alla maggioranza assoluta, vuol dare il più tardi possibile agli oppositori del ddl costituzionale 935 la possibilità di denunciare la volontà del centrodestra di eleggere il premier direttamente ma a colpi di minoranza: un gravissimo abuso, che non esiste in nessuna democrazia occidentale in cui sia vigente l'elezione popolare di una carica monocratica nazionale", conclude Parrini.

Riforme | Parrini Pd ' da Casellati quattro grosse bugie'