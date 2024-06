Riassunto | Adani Ports firma una concessione di 30 anni per gestire il Terminal 2 di container al Porto di Dar es Salaam

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 2 giugno 2024) Sinossi dell’editore Lasegnala l’ingresso diin Tanzania CT2 ha una capacità di 1 milione di TEU e gestisce circa l’83% del volume di contenitori della Tanzania Ildi Dar esè undi ingresso con una rete ben connessa di strade e ferrovie Il consorzio guidato daacquisirà la società del progetto in Tanzania, che racchiude tutte le apparecchiature di gestione dele i dipendenti, per un imdi 39,5 milioni di dollari AHMEDABAD, India e ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–InternationalHoldings Pte Ltd. (AIPH), azienda interamente controllata die Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), hato un accordo ditrentennale con TanzaniaAuthority per operare eil2 deineldi Dar es, in Tanzania.