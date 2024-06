No a eventi spot Bene il liscio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Giancarlo Giunchi (detto Gianni) per molti anni è stato libraio e ora è al timone dell’associazione culturale ‘Il parco dei ragazzi’ e del circuito ‘I luoghi che salvano la bellezza’: iniziative che lo hanno reso celebre. Oggi è candidato nella lista Alleanza Verdi Sinistra. Giunchi, perché ha deciso di candidarsi? "Sono animato da un forte senso di partecipazione, ho sentito giusta l’idea di intervenire direttamente e dare un mio contributo". Quale potrebbe essere? "In fase di campagna elettorale senz’altro quello di parlare con i delusi che ormai non credono più nella politica. Io ho un modo di vivere popolare e contagioso, incontro tante persone e mi rapporto con tutti e mi piace pensare di aver spronato qualcuno a riavvicinarsi a un campo nel quale non credeva più".