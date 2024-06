News Napoli da Sky sicuri | Mai successo in 20 anni di De Laurentiis di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) Per l’annuncio di Antonio Conte manca davvero poco, SKY Sport ha rilasciato un ultima indiscrezione sull’ambiente azzurro. Aurelio Deè da poco rientrato dalla Spagna. Il patron delsi appresta ormai ad annunciare Antonio Conte, per cui il contratto è stato ormai chiuso e definito. Sarà il tecnico salentino ex Inter e Juventus l’uomo della rifondazione, colui che cercherà di cancellare l’ultima annata, la peggiore degli ultimi 15. Conte sarà l’allenatore più pagato della storia del, a conferma dell’immensa stima di De, che sta corteggiando il tecnico da ormai mesi, o meglio, dallo scorso novembre, quando tentò di affidargli la panchina azzurra in procinto di esonerare Rudi Garcia. Conte –, che entusiasmo in società: le ultimeda SKY Sport La chiusura dell’accordo tra Conte ed il, ha inevitabilmente riacceso la piazza, delusa dagli ultimi 12 mesi in cui non hanno mai avuto la sensazione di poter difendere un tricolore tanto sudato.