Morte Capo di Gabinetto Questura il cordoglio dei sindacati di Polizia

(Di domenica 2 giugno 2024) Tarantini Time QuotidianoIl tragico incidente che ha causato laprematura di Michele Viola, Primo Dirigente delladi Stato edidelladi Taranto, ha scosso la città e tutti i colleghi che lo hanno conosciuto. Viola, da poco più di un mese a Taranto, si è fatto subito ben volere per i suoi modi affabili e gentili. Lascia la moglie e un figlio che vivono in Calabria, regione di cui era originario. Taranto,morto in incidente, Conestà (Mosap): “Profondo” “Apprendiamo con dolore la tragica notizia giunta da Taranto e non possiamo che esprimere tutto il nostroe la nostra vicinanza per la famiglia del primo dirigente delladi Stato Michele Viola e per i colleghi delladi Taranto”.