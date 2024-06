Mattarella | Lotta di liberazione fondamento della nostra identità repubblicana

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 2 giugno 2024) In occasione78esima FestaRepubblica, il PresidenteRepubblica Sergioha reso omaggio ai caduti deponendo una corona d'alloro all'AltarePatria. L'evento, carico di significato patriottico, ha visto la partecipazione delle più alte cariche dello Stato: il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il PresidenteCamera Lorenzo Fontana, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e il MinistroDifesa Guido Crosetto. L'arrivo delle Frecce Tricolori, che hanno sorvolato Piazza Venezia con perfetto tempismo, ha aggiunto un tocco spettacolare alla cerimonia.Questa celebrazione si è svolta in una cornice particolare, con Piazza Venezia occupata dall'enorme cantiere per la realizzazionestazionemetropolitanalinea C.