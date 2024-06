LIVE Sinner-Moutet 0-5 Roland Garros 2024 in DIRETTA | lo spettro del bagel è imminente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Assurdo passante di rovescio incrociato di. Dire che il francese è indemoniato non rende l’idea… 40-A In rete il diritto del francese. 40-40 Stavoltaarriva sulla palla corta e va a segno con un diritto che pizzica il nastro. 40-30 In rete il rovescio del francese. 40-15 Ennesima palla corta, ancoraneppure parte. 30-15 Stavolta è larga la palla corta di rovescio di. 30-0prima batte da sotto, poi va a segno con la palla corta. Sta ridicolizzando. Speriamo in una reazione d’orgoglio. 15-0 Palla corta di, in rete il recupero di diritto di. 0-5 Altro errore di rovescio di. Pazzesco, terzo break consecutivo di. E’ un incubo vero.