LIVE Motocross GP Germania MXGP 2024 in DIRETTA | Prado in testa seguono Herlings e Gajser

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3- Caduto Jonass che si ritira tenendosi la mano. 2- A causa di un fastidioso infortunio in gara-1, non è presente in gara Febvre. 2-supera Vlaanderen per la terza piazza. 1- Sfortunato Bonacorsi ultimo, Guadagnini venticinquesimo. 1-insecondo,quarto. Inizia la gara!!!! 17.05 Inizia la fase di preparazione di gara-2. 17.00 Occhi puntati anche su Bonacorsi, che più passa il tempo, più si trova bene sulla sua Yamaha. 16.55sembra imbattibile sul terreno tedesco,dovrà fare una grande partenza se vorrà lottare con lo spagnolo. 16.50 Lucas Coenen vince gara-2 in Mx2, Adamo conclude sesto e Zanchi ottavo. 16.45 Buon pomeriggio e benvenuti alladi gara-2 di