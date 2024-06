LIVE Giro del Delfinato 2024 tappa di oggi in DIRETTA | meno di 30 km al traguardo gruppo che ha praticamente chiuso la fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.22 Venti chilometri all’arrivo, velocità altissima e tensione che sale. 16.21 Caduta nella coda del, a terra in tre e la peggio sembra avercela avuta il corridore della Q36.5 Pro Cycling Team. Rimane ingrovigliato anche Luca Vergallito, che ora deve risalire tutte le ammiraglie. 16.20 Intanto sono due azzurri a comandare la classifica di coloro che in questa stagione hanno gareggiato più giorni. 1 VERGALLITO Luca 42 1 432 TIBERI Antonio 42 – 42 3 BAYER Tobias 41 1 42 4 SÜTTERLIN Jasha 41 1 42 5 PETIT Adrien 39 – 39 16.17 Davanti al plotone ci sono tante compagini, sia di velocisti sia di uomini di classifica. Mancano pocodi 25 km al. 16.15che da qualche minuto a questa parte ha decisamente accelerato il passo, con Mark Donovan (Q36.