Fonte : lanazione di 2 giu 2024

E se durante l’inverno la sveglia può suonare alle sette e la giornata, come dice lui, "è un po’ più soft" – con la pulizia della stalla, il fieno agli animali e la rastrellatura dei pascoli –, in estate invece la giornata inizia inderogabilmente alle sei: "Questa mattina c’è stato, per esempio, lo spostamento di alcune mucche da un recinto all’altro, resosi necessario per dividere quelle gravide dalle giovenche".

La scelta di Lorenzo contadino a 19 anni | Un lavoro duro e faticoso ma che regala grandi soddisfazioni