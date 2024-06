La lettera di Toti per difendersi dalla sfiducia in Consiglio regionale | È sereno e motivato e vuole tornare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024) Non ci sarà la voce di Giovannia difenderlomozione diche sarà discussa martedì prossimo alligure. Ma ci saranno comunque le parole del governatore ligure, che ha consegnato unaall’assessoreGiacomo Giampedrone, incontrato ieri dopo l’autorizzazione della procura di Genova. Dagli arresti domiciliari,ha previsto un lungo intervento politico in cui rivendica «l’interesse pubblico in ogni nostra scelta». E la certezza «che la maggior parte dei liguri comprendano e apprezzino il cammino fatto e i risultati raggiunti dal nostro governo». Il testo sarà letto in aula dal capogruppo della lista, Alessandro Bozzano. L’incontro tra Giampedrone eè durato circa quattro ore.