I migliori oli pugliesi del 2024 premiati da Gambero Rosso

(Di domenica 2 giugno 2024) La Puglia si conferma ancora una volta come una delle principali regioni produttrici di olio extravergine d’oliva di alta qualità in Italia. Secondo gli esperti di, grazie alla dedizione e all’attenzione dei produttori locali verso la qualità e la sostenibilità, la regione infatti continua a distinguersi non solo per la quantità ma soprattutto per l’eccellenza dei suoi oli. Le etichette premiate con il sigillo “Tre Foglie”, prestigioso riconoscimento attribuito dalla guida “Oli d’Italia” di, sono in tutto 44. Vediamo quali sono. Puglia regina dell’olio extravergine d’oliva di alta qualità Nell’ultima edizione della guida “Oli d’Italia” di, la Puglia ha brillato, ottenendo numerosi riconoscimenti. Ilha visto infatti una straordinaria presenza di olicon le prestigiose “Tre Foglie”, il massimo riconoscimento conferito dalla guida.