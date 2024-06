Festa della Repubblica la Parata Militare ai Fori Imperiali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giugno 2024 – L’inno nazionale cantato sotto la pioggia da Claudio Baglioni, accompagnato dalla Banda InterforzeDifesa, ha dato inizio alla tradizionaleMilitale per celebrare il 78° anniversarionascita. Hanno sfilato, oltre alle Forze Armate, anche 300 tra sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei quasi 8mila primi cittadini di tutta Italia. L’immancabile storica fanfara dei Bersaglieri chiude, insieme ai plotoni a cavallo, ladel 2 giugno. Applausi di gioia al passaggio di corsa dei fanti piumati lungo via dei. (Fonte: Adnkronos) (Foto: @Quirinale) .