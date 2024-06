Euro 2024 chi è l’arbitro Halil Umut Meler

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024)è un arbitro turco classe 1986. Ha cominciato ad arbitrare la Süper Lig, massimo campionato in Turchia, nel 2015 ed è entrato a far parte degli arbitri Fifa due anni più tardi, nel 2017., chi è Jesus Gil Manzano:spagnolo convocato dall’Uefa per il torneo in Germania Nella stagione 2023/24ha diretto 17 partite della Süper Lig turca e tra queste troviamo sia l’andata del match tra Galatasaray e Besiktas, vinta per 2-1 dai padroni di casa grazie ad una doppietta dell’ex capitano dell’inter Mauro Icardi, sia il ritorno Besiktas - Galatasaray, sempre vinta da quest’ultimi con il risultato di 1-0. Trazbonspor - Fenerbahçe è stata un altra partita diretta dal turco, vinta per 3-2 dalla squadra ospite grazie ad una doppietta di Fred, ex centrocampista del Manchester United, e al goal vittoria del belga Michy Batshuayi, anche lui vecchia conoscenza della Premier League, avendo giocato per diversi anni al Chelsea.