Dispersi nel Natisone ci sono poche speranze | cosa si sa per ora

(Di domenica 2 giugno 2024) La speranza si è affievolita e sale l’apprensione per i tre ragazzi trascinati dalla corrente del fiume. Dopo due notti le possibilità di ritrovare i tre ragazzi vivi si stanno assottigliando. Anche questa mattina, 2 giugno 2024, le ricercheriprese, ma la speranza dei soccorritori di riuscire a trovare in tempo i tre ragazzimolto basse. Nella zona interessata dalle ricerche si trovano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con 40 tra specialisti sommozzatori, soccorritori fluviali giunti da tutti i comandi della regione, dronisti, topografi, speleo team e l’elicottero del reparto volo di Venezia. Oltre a queste forzeaccorsi sul luogo anche numerosi volontari della Protezione civile. Purtroppo, per il momento non cirivolti positivi nella vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso l’Italia.