Con Ancelotti perfino il Real Madrid sa diventare operaio

(Di domenica 2 giugno 2024) Ci aveva provato due volte, furtivo su calcio d’angolo. Poi, alla terza, torsione perfetta e palla all’angolino. Da lì in poi ilspumeggia, gioca sul velluto, disegna un bis che ha il sorriso di Vinicius e l’aplomb diin panchina. Ma a rompere l’equilibrio nel momento più difficile, contro un Borussia Dortmund a tratti arrembante, ci era voluta tutta l’applicazione di Dani Carvajal: il meno atteso e il più utile, l’arrosto dietro il fumo, l’uomo giusto nel posto giusto. Come tutto, in questa squadra che continua a stravincere e macinare trofei. Fino alla Champions League XV – ai blancos stuzzica il prestigio dei numeri romani –, nel tempio del calcio europeo, sotto la guida dell’allenatore che più di tutti ne ha alzate.