Chi era l’ex Carabiniere ucciso da una coltellata durante la lite nel pub

(Di domenica 2 giugno 2024) Omicidio a Cagliari nella notte. Un exdi soli 36 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di unascoppiata in un pub. Inutili per lui purtroppo i soccorsi. Chi è la vittima. Omicidio a Cagliari nella notte – (ilcorrieredellacitta.com)Prima la discussione, poi lamortale. E' morto così un ragazzo di soli 36 anni nella notte a Cagliari nel corso di un acceso litigio scoppiato in un pub. La vittima, Fabio Piga, è stata raggiunta da un fendente al petto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato unitamente alla sezione della Scientifica. Una persona sarebbe stata fermata e portata in Questura. Notizia in aggiornamento, ricarica la pagina