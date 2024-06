Buratti in Italia è il numero uno della Kick boxing

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Adesso Simoneha calato il poker. Grande ed ennesima impresa del giovane atleta di Casette Verdini che, al Palazzo del Turismo di Jesolo, ha trionfato nei campionatini di. Per il ventiquattrenne addirittura è arrivato il quarto successo tricolore consecutivo, un autentico dominio che dura da anni di questo atleta. Se vince è difficile ripetersi ancora di più, figurarsi farlo appunto per quattro volte di fila.ovviamente è primo nel ranking nazionale stilato dalla Federkombat per la sua categoria, con combattimenti all’attivo da otto anni ed è imbattuto in. "Nonostante dal 2020 non abbia più un team alle spalle – dice– non sono mai rimasto davvero solo. Ho Franco Antonelli, il mio angolo, la persona che più di tutti vuole vedermi vincere, si è fatto 2.