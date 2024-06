Borussia Dortmund Terzic | Loro hanno avuto sangue freddo nei momenti decisivi a noi è mancato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) L’allenatore del, Edin, ha parlato ai microfoni di ZDF dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid: “Abbiamo fatto una grande gara e meritavamo sicuramente di più. Fin dal primo minuto abbiamo mostrato al mondo intero che non eravamo qui solo per giocare la finale, ma per vincerla. Siamo stati bravi in diverse situazioni, mailnei, che è quello che èa noi“. Anche il difensore dei gialloneri Mats Hummels ha parlato all’emittente teutonica: “La nostra è stata una grande partita. Sono super orgoglioso della mia squadra per come ci siamo presentati ad un appuntamento del genere. Abbiamo giocato con coraggio, con cuore, e giocato un calcio di grande qualità.