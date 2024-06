Banchi in centro e festa La domenica speciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Un compleanno baciato dal sole quello della Fiera Antiquaria che taglia proprio oggi il traguardo delle 56 candaline. Era il 2 giugno del 1968 quando la prima la fiera fece capolino nel cuore di Arezzo. Una storia che si intreccia con quella della città e che nel primo fine settimana di questo giugno ha visto la presenza per le vie deldi turisti, ma anche appassionati e aretini che hanno approfittato del bel tempo per il consueto giro tra i. Tanti turisti come detto che già dal venerdì hanno scelto la Toscana e la città dell’oro come destinazione per il proprio fine settimana. Un afflusso reso possibile anche da alcune manizioni sportive che hanno richiamato ad Arezzo sportivi e famiglie. Vedi il torneo Open Dart (freccette) ad Arezzo Fiere e Congressi e il torneo di calcio giovanile tra i campi di Santa Firmina, Olmoponte e il Lorentini di Pescaiola.