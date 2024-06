Usa la rivolta contro l’obbligo di mancia La storia di Elisa | Una volta mi lasciarono 300 dollari stavo per svenire

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) Stanno finendo i tempi in cui lasciare laal cameriere era un gesto piacevole e spontaneo. Inizia a crescere, in molti Paesi, la frustrazione dei clienti che ora iniziano a ribellarsiquella che unaera una tradizione cortese. Robert Calver, un cliente di fast-food del Michigan negli Stati Uniti, ha recentemente scatenato un dibattito acceso con il suo video diventato virale su TikTok, in cui critica la cosiddetta «ricompensa facoltativa», che di facoltativo spesso ha ben poco, soprattutto negli Usa. Con oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, il suo messaggio ha trovato risonanza tra migliaia di utenti che si sentono costretti a lasciare unaanche quando il servizio è minimo o quando le pietanze sono già di base molto costose.