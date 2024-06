Un Polo contro i ’supermicrobi’ BioMerieux in campo per la ricerca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) BAGNOA RIPOLI (Firenze) Un investimento di 9 milioni di euro per individuare e mettere a punto nuove soluzioni diagnostiche in grado di contrastare l’emergenza ‘supermicrobi’, gli agenti patogeni resistenti agli antibiotici. E’ l’obiettivo del nuovo centro die sviluppo di bioMérieux a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, dove ierei è stato inaugurato un hub diinternazionale da parte della multinazionale della diagnostica. All’interno del complesso si troveranno una camera semi-anecoica che permette di effettuare delle prove di compatibilità elettromagnetica sugli strumenti diagnostici prodotti, in fase di prototipazione e sviluppo, e una camera climatica usata per simulare le condizioni ambientali alle quali i sistemi elettronici possono essere sottoposti durante l’uso normale, oltre a un laboratorio biologico.