Un centrodestra ecoconsapevole farebbe bene anche alla sinistra

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 1 giugno 2024) Dall'Australia agli Usa, ci sono diversi esempi di politici conservatori che stanno sviluppando una coscienza climatica. In Italia, invece, sembra di vivere in una tempolinea in cui il riscaldamento globale non ha mai creato problemi. Eppure la crisi climatica è un problema di tutti, e prenderne attoa destra spingerebbe laa ragionare di più sulle sue proposte: allora ci potrebbe essere un dibattito serio sul cambiamento di cui abbiamo bisogno. .