Tifosi in lacrime per il gesto di Leclerc | regalo strappalacrime

inper: il pilota della Ferrari si dimostra un campione anche fuori dalla pista. Ilè di quelli strappa, che fanno capire di che uomo parliamo I campioni si vedono anche per i gesti che fanno durante la propria vita sportiva. Non solo per i segni tangibili che lasciano ogni volta che vincono. E Charles, evidentemente, è un campione non solo dentro la sua Ferrari, ma anche e soprattutto fuori dalla pista.(Lapresse) – Ilveggente.itDopo aver conquistato la sesta vittoria della sua carriera a casa sua, a Montecarlo, i riflettori ovviamente si sono maggiormente accesi sul monegasco che con il primo posto nel Principato ha tenuto aperto il Mondiale. Sì, Verstappen non è tanto lontano e intanto l'olandese quest'anno ha già perso molte più gare di quanto era successo nella passata stagione.