Sono devastata Jennifer Lopez annulla il tour | annuncio improvviso e choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) L’attesissimoestivoto. Unma costretto, come spiega la stessain un breve comunicato destinato al suo pubblico, e che la rende non solo dispiaciuta ma “”. La notizia, certamente pesantissima per tutti i suoi fan, è arrivata venerdì 31 maggio, prima da Live Nation. Poi, come detto, sui suoi canali social con le scuse a chi sperava di godersi un suo concerto. A febbraio scorso è uscito il nuovo album di, ‘This is me…now’ e il, che inizialmente prevedeva date da giugno ad agosto, avrebbe dovuto permettere all’artista di presentarlo live. Un appuntamento che, nemmeno a dirlo, i fan di JLo attendevano con trepidazione. Ora la doccia fredda. Leggi anche: “Una morte orribile”.