Serena la sposa spezzina in gara alla prima puntata di 4 Matrimoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) La Spezia, 1 giugno 2024 – C’è anche unatra le protagoniste delladi Quattro, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia in onda da domenica 2 giugno su Sky e in streaming su Now. La 33enne“battaglierà” con Isabella, 48 anni di Roma, Jessica, 35 anni di San Benedetto del Tronto, e Roberta, 37 anni di Napoli. Mesi e mesi di preparazione per una sola, indimenticabile, giornata. Una manciata di ore in cui gli occhi sono puntati su di lei, la, e quindi tutto deve essere perfetto: abito, trucco, acconciatura, ma anche i dettagli della festa, della tavolata, del cibo. Solo chi ci è passato può capirlo, e solo chi ci è passato può giudicare. Ecco lo spunto di Quattro, che mette in competizione quattro spose nel giorno più importante della loro vita, per una sfida guidata, stuzzicata e commentata da Costantino Della Gherardesca.