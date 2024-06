Sabalenka-Badosa oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Arynaaffronterà Paulaal terzo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Dopo due passeggiate contro Erika Andreeva e la nipponica Uchijima, il livello si alza per la sfida odierna della numero due del tabellone parigino.affronta la rivale di tante battaglie e amica Paula, che nonostante i problemi fisici cronici che non le danno pace continua a lottare e vincere. Come fatto nei due incontri fin qui disputati contro Boulter e Putintseva. La spagnola viene anche da un buon torneo giocato a Roma, segno che magari qualcosa anche a livello fisico ha ripreso a funzionare per il verso giusto. Le due si sono affrontate sei volte, con l’iberica che ha vinto i primi due precedenti e la bielorussa che invece si è aggiudicata gli ultimi quattro.