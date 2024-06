Romanin allunga e stacca il pass per Dubai

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Il giovane Filippovince sulla 10km in acque libere. Nell’ultimo fine settimana si è svolta a Cattolica la prima tappa italiana del 2024 dell’Oceanman race. Quattro sono le competizioni in programma sulle distanze dei 10 km, la half-Ocean, da 5 km, lo sprint e la gara kids da 2km. Oltre 700 partecipanti alla tappa Oceanman cattolica nelle varie distanze di gara, di questi 108 partenti per la distanza dei 10km. Una distanza che ha visto in gara anche i nuotatori ferraresi della società ‘Acqua time, tra questi il 17enne Filippo(2006), primo classificato assoluto in 2h7’38’’ e quinto posto per Alessio Bertoncini (2005) in 2h14’48’. Una vittoria che consente a Filippo dire ilper la fase finale di Oceanman, che si svolgerà anel mese di dicembre prossimo.