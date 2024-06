Re Carlo e la lite con il principe Andrea | il sovrano vuole sfrattare il fratello dalla Royal Lodge

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Londra, 1 giugno 2024 – Non c'è pace in casa Windsor. Non bastassero i problemi di salute, resarebbe anche ai ferri corti con il. Secondo quanto scrivono i media britannici, ilavrebbe minacciato ildi tagliargli i fondi nel tentativo di costringerlo a lasciare Windsor, la sontuosa residenza da trenta stanze in cui vive. Il motivo è la mancata manutenzione della villa stessa, a cui il terzogenito di Elisabetta II non ottempera.non sarebbe stato in grado di far fronte alle 400mila sterline necessarie ogni anno per mantenerla, come mostrano le immagini degli esterni con l'intonaco a pezzi in vari punti e la mancata ristrutturazione prevista da contratto. Da qui la richiesta didi lasciare laper trasferirsi in una nuova residenza, probabilmente il Frogmore Cottage, da tempo vuoto visto che Harry, Meghan e i bambini si sono da tempo trasferiti negli Stati Uniti.