Previsioni meteo Milano e Lombardia godetevi la primavera ma attenti ai temporali Ecco dove e quando

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – Ae inun giorno abbondante di sole dopo tanta pioggia e i violentiche hanno caratterizzato il mese di maggio. Ma questa fineanche nei primi giorni di giugno potrebbe non essere sempre splendida sotto il profilo“Nel weekend della festa della Repubblica – secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it - la pressione aumenterà un po', ma non quel che basta per garantire due giornate completamente soleggiate; infatti, se sabato il sole sarà prevalente, eccezion fatta per alcuni isolatipomeridiani sulle Alpi, domenica il tempo tenderà nuovamente a peggiorare. Nella festa della Repubblica, dopo una mattinata stabile ma nel pomeriggio arriveranno dei rovesci a carattere irregolare su Appennini centro-settentrionali, Alpi e zone adiacenti ad essi e in Emilia”.