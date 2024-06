Prendi la busta ecco qua | lo sfogo di Gerry Scotti sui titoli di coda della Ruota della Fortuna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) A la, nella puntata andata in onda ieri 31 maggio, Salvatore da Cisternino non è riuscito a mettere le mani sullafinale. Ma ha ceduto il passo allo sfidante che però non è riuscito nell'intento di aggiudicarsi il Suv messo in palio tutte le sere nello studio di. Il programma da diverse settimane sta scalando la classifica dello share e di fatto Canale Cinque ha trovato un top quiz game capace di mettere in discussione l'Eredità. Puntata dopo puntata, Gerru sta impensierendo Liorni che però al momento guida la classifica dell'Auditel nella fascia pre serale. Ma nel momento in cui cresce lo share, crescono anche i dibattiti e i commenti in diretta sui social su ogni singola puntata. E in tanti hanno criticato la scelta (dovuta solo a motivi di tempo) di non aprire tutte le buste con i premi una volta terminato il giocofinale.