Ppe al bivio schema italiano con la destre o ancora coalizione?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 1 giugno 2024) Tra i 705 deputati che siedono nel Parlamento europeo (di cui 76 italiani) ve ne sono 176 che rappresentano il gruppo più folto. I popolari del Ppe sono stati perno delle istituzioni comunitarie di ieri e hanno ottime possibilità di esserlo anche nel prossimo quinquennio, alla luce di numeri sostanzialmente imprescindibili e di leader come Manfred Weber, Ursula von der Leyen, Antonio Tajani, che sono un punto fisso. Il dubbio riguarda il novero delle alleanze, ovvero se sceglieranno di confermare lodelle larghe intese a cui già i sondaggi di oggi attribuiscono la maggioranza per Popolari, socialisti e liberali, oppure se imboccare una strada mai battuta prima in Europa: quell’alleanza di centrodestra sul modellocon i conservatori di Giorgia Meloni e ledi Identità e democrazia, queste ultime depurate della componente tedesca di Afd.