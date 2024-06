Paulo Fonseca oltre la gaffe dei 6 cambi | quali sono i suoi meriti che rendono sensata la scelta del Milan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) La scena è stata mandata in onda talmente tante volte che ha finito per diventare un classico. Sulla sinistra dello schermo Lorenzo Pellegrini grida in direzione del team manager della Roma Gianluca Gombar. “Gianlù – spiega contando gli uomini con l’indice – è il sesto. Gianlù, quello, è il sesto”. È un concetto che il capitano ripete per ben cinque volte. Sotto lo sguardo anestetizzato del suo allenatore. Non è un dettaglio di poco conto. Perché quell’incomprensione passerà alla storia. È il 19 gennaio 2021 e la Roma dista giocando contro lo Spezia negli ottavi di finale di Coppa Italia. I tempi regolamentarifiniti sul 2-2, così al quinto della prima frazione supplementare il mister, viste le espulsioni di Mancini e Pau Lopez, decide di mandare in campo Fuzato e Ibanez.