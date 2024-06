Omicidio cavalcavia Giada era ancora viva quando il compagno la gettata sull’autostrada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) VIGONZA (PADOVA) – Una notte di orrore lungo la A4.Zanola, 33 anni, è stata trovata senza vita dopo essere statada un. La verità che emerge dai primi risultati dell’autopsia è straziante: la giovane donna eraè stata lanciata nel vuoto dal, Andrea Favero. Non èchiaro sefosse stata tramortita prima della caduta, poiché il suo corpo è stato dilaniato dall’impatto di 15 metri e successivamente da un camion in corsa. Misteri e silenzi avvolgonola dinamica di quella tragica notte. Mercoledì 29 maggio, alle 3 del mattino, nella villetta di via Prati a Vigonza,e Andrea erano insieme al loro figlioletto di tre anni. Mezzo’ora dopo, le prime chiamate disperate al 112: il corpo di una donna giaceva sulla carreggiata dell’autostrada.