Niente più barriere architettoniche fra la stazione e il Parco archeologico di Ostia Antica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – “Una giornata storica. E non soltanto per il territorio: è iniziato ufficialmente l’avvio dei lavori per l’installazione di due ascensori idonei per il superamento del cavalcavia pedonale che collega laferroviaria con ildi. Tempo previsto per l’ultimazione dei lavori, fine anno”. Lo annunciano Leonardo Di Matteo, presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità, Mirella Arcamone presidente della Commissione Politiche Sociali e Abitative e Marco Belmonte presidente della Commissione Urbanistica e Patrimonio. “In primo luogo si tratta di una vittoria dei cittadini che vedono finalmente risolto il problema delle. Come Amministrazione abbiamo seguito la questione passo dopo passo, con le varie commissioni convocate, ultima questa mattina in loco.