Napoli-Conte parla anche Claudio Anellucci

(Di sabato 1 giugno 2024) Hatodel, agente FIFA ed ex procuratore di Cavani, a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate al programma ‘1 Football Club’. È concreta la possibilità che Tudor lasci la Lazio? “C’è molta confusione, una situazione non chiara. L’allenatore, in queste partite in biancoceleste, ha fatto molto bene. Probabilmente, stanno uscendo fuori delle discrepanze, sul mercato e sulla gestione di alcuni giocatori”. Non solo: in casa Lazio… Credo che la situazione sia molto difficile e, purtroppo, possa dirsi molto critica. Saranno ore importanti, in cui qualcuno spinge per ricucire la frattura e, invece qualcuno spinge per le dimissioni del tecnico. Non si può iniziare una stagione con un allenatore sfiduciato dalla società, sarebbe un problema”.