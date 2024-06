Movimento 5 Stelle Conte virtuale all’Eliseo e più energia per Lattuca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) "Dopo settimane di tour live del Presidente Giuseppenei teatri italiani, il 4 giugno alle ore 20.30 finalmente sbarca al cinema Eliseo di Cesena la versione video, non perdetela!": così con grande enfasi illancia l’iniziativa politica nazionale del suo leader, a Cesena sia pure in versione ‘’. "E’ un momento importante: siamo di fronte a un bivio! – proclama il M5S in una nota – I prossimi 8 e 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modelli diametralmente opposti. Dovremo scegliere tra chi vuole le transizione ecologica e chi la transizione militare. Tra chi vuole fermare la guerra e chi sa solo inviare armi". I pentastellati cesenati, ora alleati della coalizione di centrosinistra che sostiene Enzo, organizzano un incontro pubblico domenica alle 10.