Lunaria festival delle arti di strada Le meraviglie del Circo dei Freaks

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Il borgo medievale tornerà a riempirsi di magia per il nuovo appuntamento con ildi". L’appuntamento con cento figuranti esti che animeranno il ‘castello’ è fissato per sabato 15 e domenica 16 giugno: l’edizione 2024 sarà dedicata al "dei", un contenitore di, di talenti speciali, di tutto ciò che è inconsueto, bizzarro, eccezionale. La manifestazione promossa dal Comune di Calenzano, organizzata dall’Associazione Turistica di Calenzano e affidata, dal 2021, alla direzionestica dell’associazione Le Petit Voyage: "Il tema scelto – spiega Emiliano Buttaroni, uno dei direttoristici di– ruota attorno aiintesi come quelli che hanno una loro unicità, per i quali una mancanza diventa un pregio unico.