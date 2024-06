L’Irpinia politica piange Aurisicchio i messaggi di cordoglio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl mondo dellairpina e nonla scomparsa di Raffaele. Storico riferimento della sinistra locale e regionale. Ex deputato, originario di Santa Paolina,aveva 7i anni e da diverso tempo combatteva contro una malattia che non gli ha dato scampo. Domani 2 giugno alle 15.30 i funerali saranno celebrati nella Chiesa Madre di Santa Paolina. Il mondo dellasi stringe nel ricordo di. “Il candidato sindaco di Avellino del campo progressista Antonio Gengaro, profondamente commosso, saluta Raffaele, esempio indimenticabile della buonaal servizio della comunità”, si legge nella nota. “Aveva un garbo e la fermezza di una sinistra che non nasceva nel palazzo ma si forgiava nelle lotte per i più deboli e questa cifra ha caratterizzato tutta la sua esistenza, perciò oggi lo piangono con pari sentimenti amici ed avversari”, scrive Gianfranco Rotondi.