L’ecatombe degli alberi a Milano | in due settimane 45 piante crollate Colpa del maltempo ma non solo

(Di sabato 1 giugno 2024) L’ultimo è crollato davanti alla stazione Centrale, in piazza IV Novembre: un tonfo ha allarmato i presenti quando il grosso tronco con rami e chiome è atterrato su alcune auto parcheggiate. Era un bagolaro, celtis australis, l’albero milanese che ha ceduto venerdì mattina dopo le ultime piogge che hanno sferzato la città. In totale, dal nubifragio del 15 maggio – che ha portato con sé anche l’esondazione di Lambro e Seveso – 45hanno capitolato nell’arco di 15 giorni: radici all’aria in parchi, viali verdi, giardini di scuole e altri luoghi, fortunatamente senza ferire nessuno. Tra i casi più eclatanti, quelli di via Solari e di via Marco De Marchi, in centro, che hanno comportato la chiusura dei tratti di strada interessati e la deviazione dei mezzi pubblici, ma anche quello dell’albero che precipitando ha rotto parte della recinzione dell’area verde di piazzale Martini.