Io tifoso della Fiorentina disperato e tradito Ma anche dopo la seconda finale europea persa mi sento di ringraziare | ecco perché

(Di sabato 1 giugno 2024) Di tutte le immagini di mercoledì sera continua a ronzarmene in testa una. Non è ad Atene dove laaveva appena perso ladi Conference League nel giro di due anni contro un modesto Olympiacos per un gol rubacchiato al 116’ minuto. No, era a Firenze, a millecinquecento chilometri di distanza. È una foto in bianco e nero: si vede unin ginocchio, appoggiato a una delle tante travi che reggono la curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi. L’ha diffusa uno dei profili twitter del tifo viola, 999. Ilè solo, ha una sciarpa al collo e una mano davanti alla bocca. Probabilmente sta piangendo. Chi lo sa, voglio pensare che sia così. Quel poverosiamo tutti noi, oggi, domani e per diversi mesi.