Il Real Madrid non perde una finale di Champions da oltre quarant’anni | Ancelotti cerca l’ennesimo trionfo

(Di sabato 1 giugno 2024) Imbattibile? No. Però quasi. Illa sua quindicesimaLeague da inserire in una bacheca immensa, e come spesso capita parte da favorita assoluta. Lo fa dopo aver battuto altre due tedesche, il Lipsia agli ottavi e il Bayern Monaco nella durissima semi(con in più l’Union Berlino sfidato nei gironi), dunque ecco l’ultima formazione di Germania rimasta, il Borussia Dortmund, l’ultimo ostacolo da superare per riscrivere ulteriormente la storia. Un percorso di certo complicato, con la strada per nulla spianata, visto che i blancos di Carlohanno dovuto eliminare, ai rigori dopo due sfide stellari ai quarti, i campioni in carica del Manchester City. Poi, si sono seduti sulla riva del fiume e hanno aspettato di capire quale rivale avrebbero trovato nell’atto conclusivo di Wembley, e saranno proprio i gialloneri che l’ultimal’hanno giocata proprio a Londra,ndola undici anni fa, e che hanno trionfato per la prima e unica volta nel 1997 contro la Juventus.