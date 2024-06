Il parco del Tronto occuperà 27 ettari e verranno piantati 370 alberi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) All’evento organizzato ieri pomeriggio presso l’ex Carbon era presente anche il commissario alla ricostruzione post-terremoto 2016, Guido Castelli, ex sindaco di Ascoli nel 2014 quando il progetto di risanamento della Carbon è iniziato. "La Carbon ha attraversato un secolo e mezzo di storia di Ascoli. Anche dopo il sisma – ha detto alla platea di pubblico – si è determinato un allineamento favorevole che renderà questo luogo e questo progetto utili non solo per Ascoli, ma per tutto il cratere sismico, a cui dobbiamo garantire un flusso vitale e sociale". L’architetto Shirley Mantin, direttore di Land Italia, ha illustrato sotto gli storici capannoni della ex Carbon il progetto deldelduerispetto ai 27dell’area totale.