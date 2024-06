Il caso della bandiera palestinese Lepore tenta di ricucire con De Paz | Espongo anche il vessillo della pace

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) "Continuerò a ricercare il dialogo e a parlare con Daniele De Paz, presidenteComunità ebraica di Bologna, verso cui nutro profonda stima e rispetto. Per questo riesporrò ladi fianco a quella". Il sindaco Matteoè intervenuto ieri in Aula, durante il question time, per spiegare la scelta di esporre ilcoi coloriPalestina a Palazzo d’Accursio e rispondere alle domande di alcuni consiglieri di opposizione. Una decisione che da qualche giorno sta facendo discutere sia dentro sia fuori il Pd. Ma ha pure sconto i giovani palestinesi che, ieri, hanno bollato l’azione di"tardiva, che sa di mossa elettorale, e insufficiente rispetto a quanto sta accadendo. Se il sindaco ha deciso di sostenere la popolazionelo dovrebbe fare concretamente, iniziando con l’adesione alla campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele".