Guida TV Sky Cinema e NOW | Night Hunter Sabato 1 Giugno 2024

(Di sabato 1 giugno 2024) Questa sera su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "", un thriller con Henry Cavill, Ben Kingsley e Alexandra Daddario. La trama segue la polizia e un giudice mentre danno la caccia a un inafferrabile serial killer dalla personalità multipla che adesca e uccide le donne. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, va in onda "The Old Oak", un film diretto da Ken Loach che offre una nitida fotografia della realtà contemporanea. La storia è ambientata in un villaggio minerario in declino, dove un gruppo di rifugiati siriani cerca ospitalità. Su SkyCollection HD alle 21:15 sul canale 303, puoi guardare "Come un gatto in tangenziale", una commedia romantica con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Un intellettuale e una cassiera si alleano per interrompere la relazione amorosa tra i loro rispettivi figli adolescenti.